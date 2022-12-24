В МИД России оценили эффективность переданных Минску комплексов С-400 Замглавы МИД России Галузин: поставленные Минску С-400 повысят эффективность ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплексы С-400 и ракетные установки «Искандер», которые Россия передала Белоруссии, повысят уровень эффективности совместной системы ПВО. Такое заявление в разговоре с журналистами РИА Новости сделал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин. Он подчеркнул, что переданное вооружение также должно повысить боеспособность белорусской армии.

В частности, Вооруженным силам Белоруссии были переданы новейшие образцы российского вооружения — комплексы ПВО «С-400» и мобильные оперативно-тактические ракетные установки «Искандер», — заметил Галузин.

Кроме того, замглавы внешнеполитического ведомства рассказал о работе Москвы и Минска над охраной западных рубежей Союзного государства. Он сказал, что специалисты с обеих сторон занимаются модернизацией пограничной инфраструктуры. Службы в режиме реального времени обмениваются информацией о въезде-выезде, составляют стоп-листы и не только.

Также Галузин в беседе с прессой сообщил о подготовке Россией экипажей самолетов Белоруссии, переоборудованных для применения специальных боеприпасов. Он назвал эти мероприятия симметричным ответом на шаги НАТО. США, добавил замглавы МИД, вместе со своими союзниками по Альянсу проводят такую работу на протяжении десятилетий.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что развертывание в Белоруссии дополнительных контингентов совместной российско-белорусской группировки следует рассматривать как симметричный ответ НАТО на военно-политическую обстановку в регионе. По ее словам, Москва и Минск последовательно выполняют взятые на себя обязательства, закрепленные в действующей военной доктрине союзного государства.