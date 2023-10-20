В МИД РФ объяснили позицию России по созданию независимой Палестины Представитель МИД РФ Зайцев: в вопросе Палестины РФ опирается на резолюции ООН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В вопросе создания независимой Палестины в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме Россия опирается на резолюции Генассамблеи и Совбеза ООН, заявил NEWS.ru заместитель директора Департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев. По его словам, РФ призывает палестинцев и израильтян скорее начать прямые переговоры. Зайцев считает, что нынешние трагические события вновь со всей остротой подчеркивают необходимость срочного налаживания коллективной работы.

Мы последовательно придерживаемся принципиальной позиции в пользу создания жизнеспособного и независимого палестинского государства. <...> Наш подход основывается на международно-правовой базе ближневосточного урегулирования, включая резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, — сказал Зайцев.

Ранее в МИД РФ сообщили, что позиция Вашингтона и других западных столиц не позволила принять в СБ ООН российский проект резолюции по гуманитарному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Как отметили в ведомстве, против выступила западная «тройка» (США, Великобритания и Франция) с примкнувшей к ней Японией. Воздержались от голосования Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор.