В МИД РФ объяснили, почему Россия не признает решение ЕСПЧ по Крыму МИД РФ: решение ЕСПЧ по Крыму является для России юридически ничтожным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвинение России Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в нарушении ряда статей конвенции в иске Украины по Крыму является юридически ничтожным для Москвы, заявил РИА Новости директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. По его словам, Москва законодательно не признает и не собирается исполнять никаких решений ЕСПЧ после выхода из Совета Европы в 2022 году.

Конечно, не [будем] признавать. У нас есть федеральный закон, который говорит о том, какие решения мы признаем, какие — нет, — сказал Лукьянцев.

Он призвал сомневающихся посетить Крым. Тогда, уверен собеседник агентства, станет очевидна абсурдность решений ЕСПЧ по делам полуострова.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что Европейский суд по правам человека, признавший РФ виновной в систематическом нарушении прав человека в Крыму, должен судить не Россию, а тех «мерзавцев», что дали ВСУ команду атаковать мирное население Севастополя американскими баллистическими ракетами с кассетным боеприпасом ATACMS. Но, заметил он, к Киеву правоприменительные практики не относятся.