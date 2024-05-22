В МИД РФ объяснили озабоченность Запада из-за сближения России и Китая Рябков: Запад озабочен сближением РФ и КНР после визита Путина в Пекин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин с Председателем КНР Си Цзиньпином

Западные страны испытывают озабоченность из-за сближения России и Китая после визита президента РФ Владимира Путина в Пекин, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, на Западе анализируют политические сигналы, прозвучавшие в ходе визита.

Политические сигналы, прозвучавшие в ходе визита, я уверен, анализируются повсеместно. Наши противники, в том числе США и американские сателлиты, испытывают, без сомнения, озабоченность в связи с дальнейшим сближением КНР и России, — отметил Рябков.

Озабоченность Запада вполне объяснима, ведь, по словам замглавы МИД РФ, сближение Москвы и Пекина является «крупнейшим стабилизирующим фактором современной международной политики». Рябков подчеркнул, что визит Путина в КНР можно без преувеличения назвать историческим событием.

Сделан крупный шаг вперед к расширению нашего взаимодействия практически по всему спектру работы, которую мы ведем, — констатировал он.

Ранее Сергей Рябков заявлял, что Россия учитывает в своем военном планировании дальнейшие намерения Соединенных Штатов в контексте ядерных испытаний. По его словам, Москва понимает, что испытания в США проходят, вероятно, в рамках проверки работоспособности узлов и систем, имеющихся в ядерном арсенале Вашингтона.