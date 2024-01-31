В МИД РФ объяснили отказ от диалога с Японией по мирному договору Захарова: диалог с Токио по мирному договору сегодня невозможен

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Решение Москвы прекратить переговоры с Токио по мирному договору остается в силе, заявила во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Токио занимает недружественные позиции и культивирует русофобию. В таких условиях диалог невозможен, пояснила дипломат.

Захарова напомнила, что Россия остановила переговоры по мирному договору с Японией в марте 2022 года, заявив, что Москва не будет их вести с государством, стремящимся нанести ущерб интересам РФ. Она отметила, что позиции по этому вопросу не изменились.

Из этого мы и исходим. Подчеркну, что после начала СВО в феврале 2022 года правительство Японии проводит откровенно недружественный курс в отношении России, — сказала дипломат.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах заключить мирный договор с Россией после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. Вместе с этим он подчеркнул, что Токио продолжит вводить санкции против Москвы из-за ситуации на Украине.

На эти слова также отреагировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что России «глубоко наплевать» на чувства японского народа по поводу Курил. По его словам, Москва не против заключения мирного договора с Японией, если Токио признает российскую принадлежность Курильских островов.