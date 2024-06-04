МИД РФ обвинил Запад в попытке организовать Майдан в Грузии Замглавы МИД РФ Галузин: Запад может реализовать в Грузии «майданный» сценарий

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Тбилиси, Грузия

Западные страны могут попытаться организовать к октябрю в Грузии «майданный» сценарий, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. По его словам, таким образом США и их союзники хотят создать новый очаг напряженности у границ РФ.

Видим попытки западников накалить ситуацию в Грузии в контексте намеченных на октябрь парламентских выборов. Не исключаем, что цель — попытаться реализовать «майданный» сценарий смены власти в расчете создать еще один очаг напряженности у границ России, — сказал дипломат.

Замглавы МИД отметил, что под давление США и Евросоюза попадают многие государства. В случае Грузии в качестве предлога Запад использует принятый там недавно закон об иноагентах, хотя в самих западных странах уже существуют или рассматриваются более жесткие нормы, подчеркнул Галузин.

Также дипломат обратил внимание на участие в акциях протеста в прошлом месяце в Тбилиси глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии. По его словам, данное действие «трудно охарактеризовать иначе как вопиющее вмешательство во внутренние дела независимого государства», которое является образцом неоколониальных практик Запада в отношении стран, чей суверенитет пытаются ограничить.

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что Белый дом планирует ввести визовые санкции против Грузии после принятия властями республики закона «О прозрачности иностранного влияния». По его словам, рестрикции могут быть инициированы Вашингтоном без промедления.