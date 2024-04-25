В МИД РФ обвинили США в недопуске россиян на рейсы Turkish Airlines Рябков: США давят на Мексику с целью недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines

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Соединенные Штаты оказывают давление на правительство Мексики с целью недопуска россиян на территорию страны рейсами авиакомпании Turkish Airlines, сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, с аналогичной проблемой граждане России столкнулись и при попытке попасть в другие латиноамериканские государства.

С этой проблемой столкнулись и российские граждане, направляющиеся в некоторые другие латиноамериканские страны. Мы, разумеется, тему обсуждаем, — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что уже два месяца часть россиян, покупающих билеты Turkish Airlines в Латинскую Америку, снимают с рейсов. В авиакомпании сослались на правила въезда государств. Порой на вопросы о поводе к недопуску на самолет не отвечали ничего. Как указала одна из пострадавших, в Turkish Airlines ей объяснили, что решение принимается сторонней компанией, которая обеспечивает безопасность в аэропорту.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российское правительство и Министерство иностранных дел работают для решения проблемы с допуском граждан РФ на рейсы турецкого авиаперевозчика. По его словам, Москва поддерживает конструктивное, дружественное отношение с Анкарой, которое будет использоваться для исключения проблем, «которые, к сожалению, неизбежно возникают».