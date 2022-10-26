В МИД РФ не исключили помощь Запада Киеву в создании «грязной бомбы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что ряд стран Запада могут оказывать помощь Украине в разработке так называемой «грязной бомбы» для провокации в отношении России. По словам дипломата, это приведет к крупной антироссийской кампании в мире. Это, по его мнению, приведет к подрыву доверия партнеров к России и ее изоляции на мировой арене, пишут «Известия».

Не исключаем оказания содействия в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые, согласно поступающим сведениям, ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для «грязной бомбы», — рассказалВоронцов.

Он напомнил, что власти Украины дали указание Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве изготовить такую бомбу.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер ранее заявил, что глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин заявил главе Минобороны Украины Алексею Резникову, что Вашингтон отвергает предупреждения России относительно Киева. Министр обороны США в очередной раз подтвердил непоколебимую поддержку Вашингтона Киеву в вопросе противостояния спецоперации России. Райдер добавил, что США не согласны с оценкой Москвы о происходящем на Украине.