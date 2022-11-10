В МИД России назвали условие для переговоров с ЕС по экономическому кризису Захарова: Россия готова обсуждать с ЕС выход из кризиса при наличии «добавленной стоимости»

Россия готова вести диалог со странами Европы по вопросу выхода из экономического кризиса, заявила в беседе с «АиФ» представитель МИД Мария Захарова. При этом она уточнила, что все предложенные решения должны иметь «добавленную стоимость» для РФ. Захарова также выразила уверенность, что новости о новых санкциях уже сильнее пугают самих европейцев.

Видимо, Евросоюзу нужно окончательно подорвать в угоду США свою экономику прежде, чем призывы к диалогу будут сопровождаться конкретными шагами. Что касается нас, то мы открыты к обсуждению путей выхода из нынешнего кризиса. Однако важно, чтобы любые предложения учитывали реальную ситуацию «на земле» и имели добавленную стоимость для нашей страны, — сказала она.

При этом она утверждает, что «постоянные оглядки Европы на Вашингтон» не позволят лидерам стран проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, обеспечивая интересы своих граждан.

Ранее обозреватель Хирофуми Мацуо заявил, что только «изгнанная» Россия может решить европейский энергокризис, который охватил весь мир. Он отметил, что напряженность на энергетических рынках может сохраняться в течение десятилетий. Автор материала призвал вернуть Россию на международный рынок.

Поддержка Украины стала слишком дорогим удовольствием для Евросоюза, заявил ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По мнению политолога, в украинскую экономику вкладываются огромные средства, а результатов не видно, при этом в самой Европе проблемы только нарастают.