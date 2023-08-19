Захарова назвала спекуляцией сообщения о сделке по заключенным с США

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Мария Захарова

Сообщения о готовности Вашингтона рассмотреть сделку с Москвой по обмену заключенными являются спекуляцией, которая рассчитана на американскую аудиторию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, таким образом вашингтонская администрация пытается заработать политические очки.

Подобные спекуляции на тему возможных обменов «сидельцев» между Россией и США регулярно появляются в американских средствах массовой информации. Как мы неоднократно заявляли, происходит это исключительно по внутриполитическим соображениям в Вашингтоне. Видимо, для администрации США важны не человеческие судьбы конкретных людей, а зарабатывание политических очков, — сказала Захарова.

Она призвала Вашингтон уделять больше времени профессиональному диалогу по вопросу обмена, так как «тихая дипломатия» уже доказала свою эффективность во время предыдущих сделок.

Ранее в СМИ распространилась информация о сделке, в рамках которой Вашингтон может вернуть арестованного журналиста Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана. До этого в Белом доме заявляли, что такие договоренности могут быть сорваны в связи с участием в боях на Украине американца Тревора Рида. Ветеран морской пехоты присоединился к ВСУ после того, как Москва освободила его в рамках процедуры обмена.