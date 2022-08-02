Захарова назвала планы Пелоси посетить Тайвань провокацией Захарова заявила, что план Пелоси посетить Тайвань является провокацией со стороны США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможный визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является провокацией США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Соединенные Штаты на протяжении всей своей истории провоцировали конфликты, оправдывая свои действия угрозой демократии и свободы человека.

Они (США. — NEWS.ru) сами ответили на свой вопрос, нам даже не надо это комментировать: это провокация. <...> Раньше мы не имели возможности их раскрыть по горячим следам. Они провоцировали конфликты, дальше через СМИ рассказывали о том, что нарушается международное право, — сказала дипломат.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что возможный визит Пелоси на Тайвань подорвет отношения Пекина и Вашингтона. Дипломат назвал провокацией возможную поездку политика на остров. По его словам, подобные действия нарушат суверенитет и территориальную целостность Китая.

В день возможного визита Пелоси на Тайвань Китай стянул армию к побережью китайской провинции Фуцзянь вблизи Тайваня. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как вдоль побережья движется массивная колонна бронетехники. Кроме того, местные жители сообщили о вертолетах Народно-освободительной армии Китая, кружащих над побережьем Южно-Китайского моря.