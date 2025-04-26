В МИД РФ назвали освобождение Курщины «жирным крестом» на планах Киева Мирошник: освобождение Курской области ослабило позиции Зеленского

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Курская область

Россия поставила жирный крест на планах украинского лидера Владимира Зеленского выторговать что-либо в обмен на территории Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его мнению, освобождение Курщины от ВСУ стало сильным ослаблением позиций Киева.

Освобождение Курской области − веха, которая отразится и на международных процессах. На попытках Зеленского что-то выторговать в обмен на курскую землю поставлен жирный крест. Это существенно ослабляет и его позиции, и варианты торга, с которыми Зеленский носится с площадки на площадку, — отметил дипломат.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал переломным моментом спецоперации освобождение Курской области от украинской армии. По его мнению, этим этапом СВО Россия буквально «сломает хребет» ВСУ, после чего победа ВС РФ в этом вооруженном противостоянии будет неизбежной.

Кроме того, депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что дальнейшими задачами России после победы над войсками Украины в Курской области будут установление серой зоны и подписание мирных соглашений на условиях Москвы. ВС РФ незамедлительно уничтожат любые точки, из которых ведутся обстрелы или запускаются дроны в этой зоне, объяснил парламентарий.