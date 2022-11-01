В МИД РФ назвали фейками сообщения о вербовке бывших афганских спецназовцев Директор второго департамента МИД РФ Кабулов назвал фейками данные о вербовке афганских военных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов в разговоре с РИА Новости назвал фейками сообщения, согласно которым Москва якобы пытается завербовать бывших афганских спецназовцев для участия в специальной военной операции на Украине. Ранее такую информацию распространяло агентство AP, утверждавшее, что Россия ищет бывших афганских силовиков, сотрудничавших с США.

Фейки не комментирую, — сказал Кабулов в ответ на просьбу оценить приведенную информацию.

Еще в августе он говорил, что часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к украинским группировкам. До этого, ссылаясь на данные от представителя Киргизии, Кабулов отмечал, что часть бежавших из Афганистана военных выступают на стороне Киева как наемники.

В мае РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник утверждало, что загранучреждения Турции в Иране по указанию Анкары осуществляют вербовку находящихся там афганских граждан для участия в боевых действиях на стороне Украины. По его словам, им оказывалось содействие в оформлении документов для выезда в Турцию, откуда они направляются на Украину.

Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявлял, что США и их союзники пытаются дестабилизировать ситуацию на приграничных с Афганистаном территориях. По его словам, речь идет о демонстрации концепции «контролируемого хаоса». Также он замечал, что Вашингтон ведет свои геополитические игры и старается дестабилизировать ситуацию в самом Афганистане.