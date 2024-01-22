В МИД РФ назвали деликатный вопрос, обсуждаемый с США в «режиме тишины» Рябков: вопрос обмена заключенными с США не терпит публичного обсуждения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Вопрос обмена заключенными между Россией и США деликатный и не терпит публичного обсуждения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит РИА Новости, профессиональное взаимодействие в «режиме тишины» не раз доказывало свою эффективность.

Этот вопрос очень деликатный и не терпящий публичного обсуждения, если не сказать смакования, чем порой так любят заниматься американские СМИ с подачи нынешней администрации, — сказал дипломат.

Рябков отметил, что российская сторона не комментирует ход подобных диалогов, такой подход остается неизменным. Не вдаваясь в подробности, он уточнил, что для освобождения россиян рассматриваются «различные варианты с учетом различных обстоятельств, прежде всего гуманитарного характера». Контакты идут по линии «партнерского канала» спецслужб, уточнил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин заинтересован в договоренности по обмену заключенными с США. Однако она должна учитывать интересы обеих сторон. Он отметил, что данный вопрос является «очень чувствительным».

До этого во время прямой линии 14 декабря Владимир Путин заявил, что контакты по вопросу обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном ведутся. По его словам, в основе принимаемых решений должны лежать «гуманитарные соображения».