В МИД РФ исключили возможность вступления Украины в НАТО Рябков: вступление Украины в состав НАТО исключено

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Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса, отметил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, такая возможность для киевских властей исключена.

Рябков также прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что условием вступления Украины в Блок будет победа над российскими войсками в зоне СВО. Как уточнил дипломат, в таком случае Киеву не удастся попасть в Альянс.

Значит, этого никогда не будет. <...> Надеюсь, господин Столтенберг это понимает, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее старший директор по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома Томас Райт объявил, что Украину не примут в НАТО в ближайшие несколько лет. При этом Запад продолжит поддержку Киева, обратил внимание он.

До этого американский миллиардер Илон Маск сравнил возможность вступления в НАТО Украины с началом фильма об апокалипсисе. Он также прикрепил к посту отрывок из американской киноленты о ядерной войне между СССР и США «На следующий день».

Кроме того, постпред США при Альянсе Джулиан Смит указала, что после июльского саммита НАТО в Вашингтоне Украину ждет конкретный результат. При этом она не стала уточнять, какое именно решение будет приниматься.