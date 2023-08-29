В МИД РФ дали оценку усилиям папы римского по украинскому конфликту Захарова: Россия высоко ценит усилия папы римского по конфликту на Украине

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Россия высоко ценит усилия и сбалансированную позицию папы римского Франциска по конфликту на Украине, сообщила ANSA представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что в Киеве такие действия открыто отвергаются.

Москва высоко ценит сбалансированную линию Ватикана по конфликту на Украине и усилия Святого Престола и лично Папы Франциска, направленные на достижение мирного решения, которые, к сожалению, открыто отвергается киевским режимом, — сказала Захарова.

Она отметила, что Запад, вводя санкции против России, не достиг желаемого эффекта, при этом экономика РФ продолжает развиваться.

25 августа папа римский выступил на встрече католической молодежи по видеосвязи. Перед благословением он призвал молодых россиян «никогда не отказываться от своего наследства» и помнить, что они являются «наследниками великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II».

Слова понтифика о великой России вызвали неодобрение у украинских властей и ее жителей. Представитель МИД Украины Олег Николенко в резкой манере назвал заявление папы римского «империалистической пропагандой». Пользователи Twitter (X) с Украины и стран Балтии заявили, что глава Римско-католической церкви призвал россиян быть «имперцами», и обвинили Ватикан в сотрудничестве с фашистами, «как во времена Гитлера».