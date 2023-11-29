В МИД РФ дали оценку признаниям Киева в срыве переговоров в 2022 году Захарова: Киев признал марионеточный характер власти Зеленского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киев сам признал марионеточный характер власти президента Украины Владимира Зеленского, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Так дипломат прокомментировала слова главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о срыве переговорного процесса в 2022 году. Трансляция выступления ведется на официальном YouTube-канале российского внешнеполитического ведомства.

Наконец-то украинская сторона сама призналась в том, о чем мы говорили все это время. Эти откровения Арахамии убедительно свидетельствуют: инсценировка в Буче была организована Киевом как предлог для того, чтобы сорвать переговорный процесс. Все это еще раз подтверждает марионеточный характер режима Зеленского и полную зависимость [Украины] от англо-саксонских кукловодов, которые управляют им, как заблагорассудится, — сказала Захарова.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что конфликт между Украиной и Россией мог завершиться еще весной прошлого года, если бы Киев принял предложение Москвы и сохранил нейтралитет. Но, по словам политика, Украина отказалась от этой идеи после визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и его совета не подписывать никаких документов с РФ.