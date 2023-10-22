В МИД рассказали, сколько человек отказались от гражданства РФ в 2023 году Климов: в 2023 году от российского гражданства отказались 4,4 тысячи человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С января по сентябрь 2023 года от российского гражданства отказались 4,4 тысячи человек, рассказал директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. По его словам, которые приводит РИА Новости, чэта цифра оказалась немного выше, чем в прошлом году.

За первые девять месяцев 2023 года в российское гражданство за рубежом были приняты 15,1 тысячи человек. Подавляющее число из них — это дети, рожденные в смешанных браках. <...> Что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тысячи человек, что сопоставимо с данными прошлого года (по итогам 2022 года — 4,3 тысячи человек), — рассказал дипломат.

Климов также сообщил, что Россия и Китай разрабатывают новое соглашение о безвизовых поездках для туристических групп. По его словам, будут увеличены сроки безвизового пребывания туристов, а также введен электронный документооборот.

Групповые безвизовые поездки из России в Китай запустили 1 августа. Через неделю в Москве открылся китайский визовый сервисный центр, через который можно подать документы. Кроме того, россияне могут обращаться за визами с обычными паспортами в генконсульства КНР в Екатеринбурге, Хабаровске, Иркутске и Владивостоке.

Ранее в МИД сообщали, что в 2022 году от российского гражданства отказались 4306 человек. Показатель продолжает расти, начиная с 2020 года. Кроме того, в ведомстве отмечали, что чаще всего российские паспорта в 2022 году получали граждане Украины, Таджикистана и Армении.