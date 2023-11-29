В МИД высказались о возобновлении эвакуации россиян из сектора Газа Захарова: РФ рассчитывает на скорейшее возобновление эвакуации россиян из Газы

Фото: МЧС РФ

Москва рассчитывает на скорейшее возобновление эвакуации граждан России из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах», работа которого приостановлена из-за обмена израильских заложников на палестинских заключенных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга для СМИ. По ее словам, эвакуацию россиян продолжат сразу после открытия КПП.

Мы рассчитываем на скорейшее возобновление этого процесса, и эвакуационная работа будет продолжена. <...> В настоящее время поэтапный вывод иностранных граждан через КПП «Рафах» приостановлен. Он приостановлен для всех государств в связи с мероприятиями по обмену лицами, которые удерживались сторонами, — сообщила Захарова.

Она добавила, что российские дипмиссии продолжают контакты с властями Израиля, Палестины и Египта, чтобы обеспечить выход оставшихся в Газе российских семей. Как отметила Захарова, в настоящее время с территории анклава удалось вывезти 762 человека, которые спецрейсами МЧС благополучно прибыли из Каира в Москву. В общей сложности за помощью обратились около тысячи россиян.

Ранее Захарова заявила, что Россия не оставит без помощи никого из соотечественников в секторе Газа. По ее словам, установлен контакт с десятками россиян, которые не могли до недавнего времени сообщить о себе из-за блокировки связи и отключения электричества.