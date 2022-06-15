В МИД рассказали о сотрудничестве стран БРИКС и G20 с Россией по Арктике МИД России : страны БРИКС и G20 готовы сотрудничать с Россией по Арктике

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Страны БРИКС и G20 готовы сотрудничать с Россией в Арктике с учетом транспортных возможностей региона, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. По его словам, Арктика становится фактором глобальной политики в силу климата и открывающихся транспортных возможностей.

Мы постоянно консультируемся с внерегиональными государствами по арктической тематике. Практически все страны-члены БРИКС проявляют интерес, многие страны «Двадцатки» проявляют интерес к сотрудничеству с Россией по самым различным направлениям, — сказал он.

Ранее Корчунов заявил, что страны Запада не смогут обеспечить надёжное развитие Арктики без участия России, и отметил, что Россию тревожит вовлечение неарктических членов НАТО в военную активность Альянса в северных широтах. По его словам, здесь вероятны риски непреднамеренных инцидентов с силами блока в Арктике, которые могут нанести серьёзный ущерб хрупкой арктической экосистеме.