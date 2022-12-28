В МИД рассказали о росте числа кибератак на Россию МИД РФ: число кибератак на Россию в этом году возросло на 80%

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Число кибератак на Россию в этом году возросло на 80%, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, передает РИА Новости. По его словам, основной удар на себя приняли госсектор и объекты критической информационной инфраструктуры.

На фоне проведения специальной военной операции наша страна столкнулась с беспрецедентной внешней агрессией в информационном пространстве. В 2022 году количество кибератак на Россию увеличилось на 80%, — рассказал он.

Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и СНГ Анна Кулашова ранее отметила, что наиболее важным для защиты сектором в России с точки зрения информационной безопасности и потенциальных нападений хакеров является отечественная промышленность. По ее словам, наблюдается рост количества атак на информационные системы предприятий, также увеличиваются риски нападений на физическую инфраструктуру с использованием дронов.

Издание Politico сообщило, что страны НАТО готовятся пользоваться в конфликте на Украине услугами хакеров и новыми технологиями. По информации издания, в ходе учений, прошедших в Эстонии, киберсилы Альянса использовали новые технологии, в том числе адаптацию использования технологий искусственного интеллекта. Известно, что в Таллине собрались около 150 экспертов по кибербезопасности НАТО из США, Европы и Японии.