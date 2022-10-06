В МИД рассказали о расследовании терактов на «Северных потоках» МИД: Москва для расследования причин терактов на «Северных потоках» рассмотрит все опции

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Москва для расследования причин терактов, произошедших на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2, «рассматривает все опции», заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин, слова которого цитирует РИА Новости. Ранее он сообщал, что РФ выступает за международное расследование при участии Германии.

Рассматриваются все опции, — сказал Вершинин.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва должна стать полноправным участником расследования причин инцидента с «Северными потоками». По его словам, Кремль настораживают заявления из Дании и Швеции, согласно которым какое-либо сотрудничество с российской стороной по этому поводу исключается.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.