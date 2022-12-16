В МИД рассказали о предстоящих переговорах России и МАГАТЭ Замглавы МИД Вершинин заявил, что переговоры России и МАГАТЭ могут пройти в Москве

Фото: МИД РФ

Сергей Вершинин

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что переговоры представителей РФ и МАГАТЭ могут пройти в Москве в ближайшее время. По словам дипломата, речь пойдет о недопущении обстрелов Запорожской АЭС.

В принципе, контакты по тому, чтобы не допустить ее [Запорожской АЭС] обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины сейчас продолжаются. В скором времени мы сможем увидеть такие переговоры, в том числе в Москве, — заявил дипломат.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что украинская сторона требует вывода российских войск с территории Запорожской АЭС. Он отметил, что этот пункт должен стать частью общего соглашения по деятельности атомной станции.

Глава МАГАТЭ также отмечал, что решение по обеспечению должного уровня безопасности Запорожской АЭС может быть найдено уже до конца текущего года. Он подчеркнул, что в этом вопросе стороны уже достигли значительного прогресса. Кроме того, было выдвинуто конкретное предложение по безопасности.