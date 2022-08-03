В МИД рассказали о предложениях России по снятию разногласий с США Замглавы МИД: Россия предложила США использовать каналы для снятия разногласий в IT-сфере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Российская сторона предложила США использовать профильные каналы для снятия разногласий в киберсфере, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. По его словам, западные страны обвиняют Россию в кибератаках, но при этом не приводят никаких доказательств.

Функционеры западных стран отрабатывают политический номер. Им нужно найти виновного, — пояснил он.

Говоря о состоявшейся третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий, Сыромолотов сообщил, что российская делегация «категорически отвергла все обвинения» в кибератаках и предложила использовать каналы взаимодействия компетентных ведомств для урегулирования разногласий.

В отличие от наших оппонентов, мы исправно отвечаем на такие запросы, — заключил замглавы МИД России.

Ранее основатель хакерской группировки Killnet объявил о начале кибератак на оборонную корпорацию США Lockheed Martin, которая в том числе занималась разработкой реактивной системы залпового огня HIMARS. Он пообещал предать огласке все персональные данные сотрудников компании, а им самим пригрозил преследованием по всему миру.