В МИД РФ рассказали о попытках посадить Баку и Ереван за стол переговоров Захарова: Ереван игнорировал приглашения за стол переговоров с Баку

Россия направляла приглашение Армении и Азербайджану на встречу по мирному договору в Москве или на полях многосторонних мероприятий в третьих странах, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что в Баку всегда подтверждали готовность к участию, чего нельзя сказать о Ереване. Трансляция ее выступления ведется на YouTube-канале российского внешнеполитического ведомства.

В Баку нам всегда подтверждали готовность к проведению переговоров. К сожалению, не можем сказать того же о наших армянских партнерах. Возможно, они считают, что их новые советчики из Вашингтона, Брюсселя, Парижа смогут предложить что-то поинтереснее, получше, поэффективнее, — сообщила она.

По словам Захаровой, западные страны не станут действовать в интересах народов других стран, они всегда действуют в собственных интересах. Она добавила, что об этом говорит весь предыдущий опыт.

22 ноября азербайджанский президент Ильхам Алиев подтвердил, что больше нет каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. По его словам, Баку готов к диалогу с Ереваном по нормализации отношений.

Также стало известно, что Ереван направил Баку шестой документ по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. В армянском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страна по-прежнему привержена заключению и подписанию документа о нормализации отношений на основе ранее обговоренных принципов.