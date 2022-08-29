В МИД рассказали, когда миссия МАГАТЭ приедет на Запорожскую АЭС Захарова заявила, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Специальная миссия МАГАТЭ прибудет на территорию Запорожской АЭС в ближайшие дни, заявила в эфире телеканала «Россия 24» представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила надежду, что выводы миссии будут лишены политического окраса.

Ожидается, что вскоре, в течение ближайших дней, миссия прибудет на объект. <...> Выводы работы этой миссии не должны быть спрогнозированы кем-то, не должны иметь политической окраски. Они должны быть объективными, — заявила Захарова.

По ее словам, украинские войска продолжают обстрелы атомной станции, и эти атаки станут для Украины «самоубийственными», поскольку создают прямую угрозу ядерному объекту, а соответственно, и жителям близлежащих территорий.

При этом она подчеркнула: слухи о том, что Россию пришлось уговаривать впустить миссию МАГАТЭ в Запорожье, являются беспочвенными.

Многие делают вид, что много недель якобы уговаривают Российскую Федерацию на то, чтобы эта миссия состоялась, или делают вид, что они, наконец, сломили, сопротивление Москвы на этот счет. Это абсолютная неправда, это переиначивание с ног на голову, — утверждает представитель МИД.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что специальная миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Группа экспертов займется оценкой ущерба от обстрелов, проверит системы безопасности станции и состояние персонала.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что сотрудники МАГАТЭ намерены мониторить ситуацию на ЗАЭС на постоянной основе. По его словам, в составе отправляющейся на станцию миссии примерно полтора десятка представителей секретариата МАГАТЭ, с ними большая команда сотрудников ООН по логистике и безопасности.