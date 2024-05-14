В МИД рассказали, какую лазейку для терроризма стараются закрыть в России МИД: Россия работает, чтобы приток мигрантов не был лазейкой для терроризма

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Россия и партнеры из Центральной Азии работают над тем, чтобы сфера миграции не имела лазеек для проникновения в страну террористической идеологии, заявил на открытии IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он подчеркнул, что в Москве твердо исходят из того, что у терроризма и экстремизма нет религии и национальности.

Мы работаем с партнерами над тем, чтобы оптимизировать наше взаимодействие в миграционной сфере. В частности, над тем, чтобы отбор на работу в Россию был более упорядоченным, учитывал интересы всех заинтересованных сторон и не был бы лазейкой для проникновения в нашу страну террористической и экстремистской идеологии. При этом мы твердо исходим из того, что терроризм и экстремизм не имеют ни религии, ни национальности, — заявил Галузин.

Ранее президент Федерации мигрантов Вадим Коженов в беседе с NEWS.ru назвал популизмом запрет публиковать вакансии с припиской «только для славян». Эксперт подчеркнул, что работодатели, которые хотят, чтобы сотрудниками были славяне, будут трудоустраивать только их.

Как уточнил Коженов, этот запрет ни на что не повлияет. По его словам, рабочее время лучше было бы тратить на другие важные задачи, а не на принятие решений, кому и как писать. Эксперт добавил, что нужно разобраться, откуда возникла идея о запрете делать такие примечания в вакансиях.