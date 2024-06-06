В МИД рассказали, какой договор хотят заключить Россия и Белоруссия МИД: РФ и Белоруссия примут в декабре договор о взаимных гарантиях безопасности

Фото: Александр Гальперин/Росконгресс

Галузин Михаил

Россия и Белоруссия планируют принять Концепцию безопасности Союзного государства и договор о взаимных гарантиях безопасности, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, соответствующие документы должны быть подписаны в декабре этого года, передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ.

Большое внимание мы уделяем вопросам обеспечения безопасности Союзного государства, координируя разработку двустороннего межгосударственного договора о взаимных гарантиях в этой сфере и оказывая содействие нашим советам безопасности в работе над Концепцией безопасности Союзного государства. Рассчитываем на одновременное принятие этих документов в ходе декабрьского заседания Высшего государственного совета, приуроченного к 25-летию нашего объединения, — сказал Галузин.

По его словам, Москва выступает за инициативу белорусского лидера Александра Лукашенко, который предложил на регулярной основе проводить конференции по евразийской безопасности в Минске. Замглавы МИД РФ выразил уверенность в большом успехе второго такого мероприятия, которое должно состояться осенью.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал на встрече с руководителями международных информационных агентств, что в основе его отношений с белорусским коллегой Александром Лукашенко лежат интересы народов РФ и Белоруссии. По его словам, в разное время между ними по-разному складывались отношения, но всегда удавалось договориться.