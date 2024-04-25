В МИД рассказали, как Россия ответит на конфискацию своих активов МИД России: Москва использует все механизмы для ответа на конфискацию активов

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Россия использует все механизмы и инструменты для ответа на конфискацию своих активов, если Запад пойдет на такой шаг, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. По его словам, если «в игре нет ограничений и правил», то и Москва готова к этому, передает РИА Новости.

Мы используем все механизмы и инструменты. Мы будем действовать внимательно, но если в игре нет ограничений и правил, тогда мы будем готовы принять контрмеры <...>. Не забывайте, что у нас есть достаточно замороженных активов компаний в России. И если европейцы и США будут двигаться в этом направлении — у этого будут последствия, — сказал Панкин.

Ранее депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев констатировал, что решение США конфисковать российские активы в пользу Украины поставило под угрозу мировую финансовую систему. Он уверен, что действия Вашингтона подрывают доверие других стран к западной экономике.

Кроме того, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что потенциальное изъятие российских активов приведет к разрушению мировой экономики. Такое решение было бы беспрецедентным в истории, оно стало бы незаконным и нелегитимным. Матвиенко обратила внимание, что США как обезопасили себя при подготовке пакета антироссийских санкций, но все равно при изъятии российских активов Евросоюз потеряет больше, чем Москва.