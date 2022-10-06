В МИД рассказали, к чему приведет Германию отказ от российского газа Глава департамента МИД Тяпкин: Германию ожидает экономический кризис в случае отказа от российского газа

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ближайшие годы Германия может полностью отказаться от российского газа, это приведет страну к экономическому кризису, рассказал РИА Новости глава Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. По его словам, последствия такого шага очевидны уже сегодня.

Полный отказ ФРГ от российского голубого топлива в течение ближайших двух лет вполне допустим. Что же касается последствий этого шага, то они вполне очевидны уже сейчас. Это прогрессирующий в ФРГ экономический и энергетический кризис, гигантский рост цен на энергоносители, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Германию ожидают также сворачивание и вывод за пределы страны производства и инвестиций, снижение конкурентоспособности ее экономики и покупательной способности населения.

Тяпкин отметил, что власти ФРГ осознают опасность, которую представляют для экономики страны высокие цены на энергоносители. В частности, министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек уже предупреждал о долговременном ущербе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин планирует полностью отказаться от поставок российского газа уже в декабре текущего года. Он назвал Россию ненадежным поставщиком газа и обвинил ее в нарушении контрактных договоренностей. Шольц выразил уверенность, что ФРГ сможет пережить ближайшую зиму без поставок по «Северному потоку», так как газовые хранилища в стране «практически заполнены».