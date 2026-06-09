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09 июня 2026 в 11:19

В МИД рассказали, до чего Запад довел Украину

МИД России: Украина стала криминальной империей из-за действий Запада

Пётр Ильичёв Пётр Ильичёв Фото: Виталий Белоусов /РИА Новости
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Превращение Украины в криминальную империю стало высшей точкой работы западных стран, заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Петр Ильичев на совещании руководителей антитеррористических структур государств СНГ. По его оценке, именно такой результат принесла многолетняя поддержка напряженности в разных регионах мира, передает РИА Новости.

Апогеем политики государств коллективного Запада по поддержке очагов напряженности стало превращение Украины из государства в криминальную империю, — сказал Ильичев.

Дипломат также отметил, что на Украине активно действуют организованные преступные группировки. Их противоправная деятельность включает незаконный оборот наркотиков, который составляет до 45% всех преступлений, а также мошенничество, торговлю оружием, людьми и человеческими органами.

Он добавил, что стрелковое оружие с украинской территории распространилось почти на все континенты. Бесконтрольные поставки вооружений Киеву провоцируют резкое обострение криминогенной обстановки как в Европе, так и в других регионах мира.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористические атаки Киева сопровождаются лицемерными рассуждениями украинского президента Владимира Зеленского о стремлении к миру во время его зарубежных визитов и в «открытых письмах». Дипломат подчеркнула, что ударами по пассажирским поездам Киев в очередной раз демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права.

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