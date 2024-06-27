В МИД рассказали, что может ждать дипотношения РФ с Западом Рябков: Россия может понизить уровень дипотношений со странами Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Министерство иностранных дел России рассматривает возможность понижения уровня дипломатических отношений с западными странами, заявил в интервью «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва может пойти на такой шаг на фоне последовательных антироссийских действий самого Запада.

Возможно ли сейчас решение, которое включает понижение уровня дипотношений? Могу сказать, что это предмет рассмотрения и все это изучается, — сказал Рябков.

Замглавы МИД подчеркнул, что подобные решения находятся в компетенции высшего руководства страны и пока они не приняты. Он обратил внимание, что даже на фоне заметного напряжения отношений с западным миром российские власти придерживаются мнения, что необходимо сохранение каналов общения, в том числе высокого уровня.

Однако никаких вариантов на будущее Россия не исключает, подчеркнул дипломат. Дипотношения будут зависеть от поведения стран Запада, отметил он.

В том же интервью Сергей Рябков заявил, что западные страны своими действиями против России шаг за шагом приближаются к точке невозврата. По его словам, ответ Москвы в таком случае будет не менее болезненным. В частности, он упомянул намерение ЕС передать замороженные активы России в фонды для дальнейшего спонсирования Украины. Как уточнил замглавы российского ведомства, подобные решения Запада «зашкаливают цинизмом».