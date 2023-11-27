В МИД раскрыли, встретится ли Лавров с Блинкеном в Скопье Рябков: США не запрашивали встречу Лаврова с Блинкеном в Скопье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

США не запрашивали встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном на заседании ОБСЕ в Скопье, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, нет никаких признаков того, что Вашингтон планирует соответствующие переговоры, передает РИА Новости.

Нет, не запрашивали. И не будут запрашивать. И встречи не будет, — ответил Рябков на соответствующий вопрос.

Блинкен и Лавров прибудут в Скопье в Северной Македонии 30 ноября. До 1 декабря там будет проходить заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ. В Госдепартаменте ранее отказались уточнять, запланированы ли переговоры политиков. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен при этом заявил, что не в курсе планов Лаврова.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия позволила министру иностранных дел России посетить заседание ОБСЕ. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что это не будет являться нарушением антироссийских санкций. Все будет в порядке, если власти стран разрешат самолету РФ пролететь над своей территорией, а власти Северной Македонии согласуют приземление борта, добавил он.