В МИД раскрыли судьбу отношений РФ и Аргентины после сотрудничества с НАТО Рябков: РФ не будет «перетряхивать» отношения с Аргентиной из-за НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Россия не намерена «перетряхивать» всю двустороннюю повестку с Аргентиной из-за ее заявки на сотрудничество с НАТО, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, страны продолжат поддерживать нормальный диалог на различных уровнях. Он добавил, что остается достаточно вопросов, которые необходимо обсуждать вместе.

Я по большому счету не считаю, что в силу объявления о том, что Аргентина стремится получить такой статус, мы вдруг должны сейчас пересмотреть, перетряхнуть всю нашу повестку дня, — заявил Рябков.

Вместе с тем замминистра отметил, что заявка Аргентины вызывает сожаление. По его словам, Россия призывает партнеров здраво оценивать характер такого блока, как НАТО, и последствия действий Альянса.

Ранее сообщалось, что Аргентина представила запрос для того, чтобы стать глобальным партнером НАТО. Министр обороны страны Луис Петри заверил, что в Буэнос-Айресе работают над «восстановлением связей», которые помогут модернизировать вооруженные силы страны по стандартам Альянса. Известно, что Аргентина взяла курс на партнерство со странами Запада, в том числе с США, после прихода к власти президента Хавьера Милея.