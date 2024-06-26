В МИД раскрыли смысл санкций США против «Лаборатории Касперского» Захарова: санкциями против «Касперского» США борются с конкурентами в IT-секторе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

США сводят счеты с конкурентами своего IT-сектора путем санкций против российского разработчика «Лаборатория Касперского», заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, подобные противозаконные антироссийские рестрикции Москва рассматривает как элемент гибридной войны Соединенных Штатов.

Однако, помимо отработки русофобской линии, администрация [президента США Джо] Байдена руководствуется и вполне себе понятными корыстными мотивами. Американцы сводят счеты с теми зарубежными компаниями, которые являются прямыми конкурентами для IT-гигантов Кремниевой долины, — сказала Захарова.

Ранее пресс-служба «Лаборатории Касперского» заявляла, что включение членов руководства компании в санкционный список Соединенных Штатов никак не повлияет на устойчивость бизнеса. Там отметили, что ограничительные меры Вашингтона являются необоснованными. Рестрикции, по мнению представителей фирмы, были приняты на фоне текущей геополитической ситуации.

Администрация США объявила о планах ввести запрет на продажи антивирусного ПО компании «Лаборатория Касперского» с сентября. В Вашингтоне посчитали, что из-за предполагаемых связей разработчика с правительством России есть риск хищения конфиденциальной информации, установки вредоносного ПО или отказа в критических обновлениях.