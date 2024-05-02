В МИД раскрыли, почему не расследуют трагедию в Доме профсоюзов в Одессе Мирошник: расследование бойни в Одессе возможно после отставки руководства Киева

Фото: Александр Полищук/РИА Новости

Полное расследование пожара в одесском Доме профсоюзов, в результате которого, как сообщалось, погибло не менее 48 человек, станет возможным после отставки руководства Киева, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в десятую годовщину трагедии. По его словам, которые приводит РИА Новости, страны Запада препятствуют попыткам России «докопаться до истины», поскольку сами взрастили радикалов на Украине.

Полное расследование преступления в Одессе станет возможно после низложения нынешнего режима, который является и приемником тех убийц, и их укрывателем — они (США, Британия, ЕС. — NEWS.ru.) как минимум уже пять лет всячески препятствуют расследованию этого преступления, — сказал он.

Мирошник выразил уверенность, что страны Запада сами взрастили радикалов на Украине и заплатили за их преступления. По его мнению, именно по этой причине они не дают России узнать правду, поскольку знают, кто за этим стоит.

Дипломат предположил, что пожар в одесском Доме профсоюзов подтолкнул жителей Донбасса к выходу из состава Украины. По его словам, события тех дней продемонстрировали людям, что договориться с Киевом невозможно.

Десять лет назад, 2 мая 2014 года, в результате пожара и от огнестрельных ранений в Доме профсоюзов в Одессе погибли 48 человек. Противники новых украинских властей стали жертвами националистов. Пять лет назад перед избранием на пост президента страны Владимир Зеленский потребовал сделать все возможное для расследования обстоятельств трагедии. О том, какие шаги он предпринял, придя к власти, рассказал в интервью NEWS.ru бывший одесский подпольщик, отсидевший четыре года в украинской тюрьме, участник СВО Владислав Долгошея.