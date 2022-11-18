В МИД раскрыли планы Москвы по обмену заключенными с США Замглавы МИД Рябков: Москва надеется на реальные договоренности с США по обмену Виктора Бута

Фото: Shutterstock

Россия намерена обменять Виктора Бута, отбывающего срок в американской тюрьме, на заключенного из США. Такая перспектива в настоящий момент сохраняется, заявил в разговоре с журналистами заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, американская сторона демонстрирует некую внешнюю активность, передает ТАСС.

Американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность. Мы работаем профессионально по специальному каналу для этого предназначенному. Пока к общему знаменателю не пришли. Но неоспоримо то, что Виктор Бут среди тех, кто обсуждается, и на положительный результат мы, безусловно, рассчитываем, — заметил Рябков.

Замглавы ведомства также подчеркнул, что сейчас есть надежда на то, что перспектива обмена не только сохраняется, но и крепнет. Он понадеялся, что когда-нибудь проявится конкретная договоренность.

Бут отбывает заключение в тюрьме Мариона, штат Иллинойс. Предприниматель обвиняется в торговле оружием.

Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что США сорвали переговоры по освобождению бизнесмена Виктора Бута. Он считает это провокацией со стороны Вашингтона.