В МИД раскрыли нюанс об атаках ВСУ на территории России 9 июля МИД: обстрелы Керченского пролива 9 июля были бы невозможны без западной помощи

Фото: МО Украины

Попытки Киева нанести удары по Керченскому транспортному переходу и аэродрому Морозовск в Ростовской области были бы невозможны без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции, говорится на сайте МИД России. В ведомстве подчеркнули, что силы ПВО отбили атаку, ракеты уничтожены, однако в результате падения осколков были повреждены несколько зданий.

9 июля неонацистский режим [президента Украины] Владимира Зеленского предпринял очередную попытку совершить террористический акт на российской территории – нанести удар зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, по Керченскому транспортному переходу и аэродрому Морозовск в Ростовской области, — говорится в публикации.

В МИД подчеркнули, что Вооруженные силы РФ в рамках спецоперации добьются устранения исходящих с территории Украины угроз безопасности РФ и ее граждан.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ 9 июля безуспешно пытались нанести удары по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200. Руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении четырех баллистических целей противника. Согласно его докладу, средства ПВО уничтожили две ракеты С-200. Еще две были нейтрализованы средствами РЭБ. В докладе подчеркивается, что жертв и разрушений нет.