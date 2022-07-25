В МИД призвали Украину прекратить провокации в отношении Запорожской АЭС Захарова призвала Украину прекратить провокации в отношении Запорожской АЭС

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Украину от продолжения провокаций в отношении Запорожской АЭС, чреватых аварией. Последствия возможной аварии могут затронуть не только Украину, говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

Предостерегаем режим Зеленского от продолжения провокаций в отношении крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины. Призываем международное сообщество к бдительности в данном вопросе и осуждению действий киевских властей, — отмечается в документе.

Представитель МИД рассказала, что все большую тревогу вызывает напряженная ситуация вокруг АЭС. Ее нагнетает Киев. В том числе используя атаки беспилотников и запугивая персонал станции. Со стороны Москвы отношение к АЭС крайне ответственное, добавила Захарова.

Ранее стало известно, что нападение украинской армии на Запорожскую АЭС демонстрирует нацеленность Киева на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, заявила 21 июля Мария Захарова. Она напомнила, что 18 июля в результате атаки беспилотника ВСУ снаряды упали буквально в нескольких десятках метров от критической инфраструктуры объекта и чудом не возникла техногенная авария.