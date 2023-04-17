В МИД предупредили об угрозе кризиса в мировой энергетике Посол Сентюрин: безответственные решения загоняют мировую энергетику в кризис

Фото: Shutterstock

Безответственные политизированные решения ведут мировую энергетику к кризису, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин. По его словам, сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ направлено на стабилизацию сложившейся ситуации.

Дипломат объяснил, что в 2022 году экономические отношения «были искусственно поставлены в зависимость от геополитики». Сентюрин указал на то, что страны использовали антирыночные механизмы и ограничения, говоря на языке ультиматумов. Посол отметил, что мировая энергетика находится в непростой ситуации, которую усугубляют «манипуляции вокруг потолка цен на нефть». По его словам, это в совокупности с «хронической нехваткой инвестиций» и неоправдавшимися ожиданиями о темпах восстановления экономики после пандемии критически снижает точность прогнозирования.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Москва продлила решение о сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до июля. Он подчеркнул, что энергетический рынок находится под беспрецедентным отрицательным давлением неестественных рукотворных факторов. По мнению Новака, одной из главных причин сложившейся ситуации является недальновидная политика западных стран.