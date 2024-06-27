В МИД предупредили об изменениях в ядерной доктрине России Рябков: в ядерной доктрине России возможны изменения с учетом опыта СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В российскую ядерную доктрину могут быть внесены изменения, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1». По его словам, в документе при этом будет учтен опыт специальной военной операции на Украине.

Наверное, настанет момент, когда в основы госполитики могут быть внесены дальнейшие уточнения, отражающие опыт, в том числе приобретенный в ходе СВО, — сказал Рябков.

Дипломат подчеркнул, что прежнее прочтение ядерного сдерживания «не сработало в должной мере». В этой связи Москва предпримет все необходимые шаги для обеспечения национальной безопасности, что должны осознавать «западные провокаторы». При этом Рябков отметил, что нельзя допускать скатывания к применению ядерных вооружений.

Ранее Сергей Рябков заявлял, что Министерство иностранных дел России рассматривает возможность понижения уровня дипломатических отношений с западными странами. По его словам, Москва может пойти на такой шаг на фоне последовательных антироссийских действий самого Запада.

Кроме того, он говорил, что западные страны своими действиями против России шаг за шагом приближаются к точке невозврата. По его словам, ответ Москвы в таком случае будет не менее болезненным. В частности, он упомянул намерение ЕС передать замороженные активы России в фонды для дальнейшего спонсирования Украины. Как уточнил замглавы российского ведомства, подобные решения Запада «зашкаливают цинизмом».