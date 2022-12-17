В МИД предупредили ЕС о последствиях новых антироссийских санкций Захарова: новые санкции ЕС обернуться для него собственными проблемами

Введение Евросоюзом новых санкций в отношении России даст тот же эффект, что и предыдущие — обострение собственных социально-экономических проблем, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства. Она напомнила, что граждане ЕС уже столкнулись с энергодефицитом и беспрецедентной «санкционной инфляцией» из-за непродуманных шагов европейских политиков.

Есовские руководители неспособны выбраться из замкнутого круга рестрикций и признать тщетность всех антироссийских санкций и политики давления на Россию. Нынешний «пакет» будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие — обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе, — отметила Захарова.

По ее словам, негативные последствия санкционной политик для ЕС будут нарастать. Причем не без содействия США, которые выступают «главным бенефициаром кризиса безопасности» в Европе и разрыва торгово-экономических связей Евросоюза с Россией

ЕС накануне утвердил девятый пакет санкций в отношении России. В черный список включены 168 компаний российского военно-промышленного комплекса, энергетического и добывающего секторов. Вводится запрет на экспорт авиационных двигателей и их деталей в Россию и другие страны, которые могут поставлять ей компоненты, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность России, предоставление услуги по рекламе, исследованиям рынка и опросу общественного мнения.