В МИД предположили, что утечка документов в Пентагоне могла быть вбросом Замглавы МИД Рябков: утечка секретных документов в США могла быть вбросом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Утечка секретных документов в США может быть фейком и целенаправленным вбросом, предположил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, американцы могли целенаправленно попытаться ввести российскую сторону в заблуждение. Он подчеркнул, что у Москвы по поводу этой ситуации нет конкретной позиции и напомнил, что Штаты являются одной из сторон сегодняшнего конфликта, передает ТАСС.

Поскольку США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут гибридную войну против нас, возможны такие приемы, чтобы противника, то есть Российскую Федерацию, ввести в заблуждение, — сказал Рябков.

Он добавил, что не утверждает ничего конкретного, просто допускает, что возможны различные сценарии.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что утечка десятков американских секретных документов могла произойти не из Пентагона, а из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) или Агентства национальной безопасности (АНБ). В издании отметили, что эти документы являются частью рассылаемых Пентагоном закрытых докладов, к которым имеют доступ до 5 тысяч человек. По словам журналистов, они отправлялись в электронном виде на специально защищенные планшеты.

О том, что в Пентагоне произошла утечка секретных данных, сообщалось 7 апреля. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО.