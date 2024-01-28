В МИД подтвердили предстоящий визит главы МАГАТЭ в Россию Захарова: в рамках визита в Россию Гросси посетит ЗАЭС и проведет консультации

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Рафаэль Гросси

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси действительно в ближайшее время приедет в Россию, рассказала РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пояснила, что Гросси посетит Запорожскую АЭС и проведет межведомственные консультации в Москве.

В рамках поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС запланированы межведомственные консультации с Гросси в Москве. До этих консультаций гендиректор агентства намерен в очередной раз посетить российскую Запорожскую АЭС, — сказала Захарова.

О своих планах посетить «Запорожье, Киев и Россию» Гросси рассказал ранее. Он уточнил, что поездка состоится в ближайшее время. По словам Гросси, он собирается провести встречу с представителями Росатома, руководить 16-й ротацией персонала на Запорожской АЭС и лично проконтролировать, как решается проблема снабжения станции водой.

До этого стало известно, что специалисты МАГАТЭ обнаружили новые мины на периферии территории Запорожской АЭС. Боеприпасы были найдены в закрытой зоне, недоступной для оперативного персонала станции.