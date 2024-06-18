В МИД ответили, поддерживает ли Россия контакты с США Рябков: контакты России и США сведены к абсолютному минимуму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сергей Рябков

На сегодняшний день Россия и Соединенные Штаты свели к абсолютному минимуму все контакты на внешнеполитическом уровне, заявил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, это относится как к количеству встреч, так и к их содержанию, передает ТАСС.

У нас контакты с американцами сведены к абсолютному минимуму и по количеству их, и по содержательной стороне, — заявил Рябков.

Говоря о работе российских дипломатов на американском треке, замминистра отметил, что они в основном занимаются визами, гуманитарными случаями и функционированием посольств. Кроме того, они ответственны за работу делегаций, вынужденных ездить в США.

А что касается политических сюжетов, то по мидовской линии ничего, кроме эпизодических контактов на полях международных организаций и в дополнение к этому предупредительных демаршей в адрес США, чтобы они не ошиблись в своем антироссийском угаре и не наломали больше дров, — ничего, кроме этого, нет, — заключил Рябков.

Вместе с этим дипломат назвал условие для стран, желающих присоединиться к БРИКС. По словам Рябкова, для этого им необходимо выступать против политики введения незаконных санкций.