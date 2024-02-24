В МИД ответили на вопрос о возможности выхода России из Договора о космосе Рябков: Россия не планирует выходить из Договора о космосе 1967 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Россия не рассматривает возможность выхода из Договора о космосе 1967 года, сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, США приписывают Москве несуществующие планы размещения ядерного оружия в космическом пространстве и вместе с тем сами хотят добиться в нем превосходства, в том числе в оружейной сфере.

Нет, [выход из Договора о космосе] не рассматриваем. <...> Это один из ключевых остающихся в силе компонентов в рамках складывавшейся десятилетиями системы международных договоренностей, — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Рябков указал, что именно Вашингтон добивается превосходства в космосе, что включает и военный аспект. По его словам, это обычный прием американских властей, когда они приписывают другим несуществующие намерения и под этим предлогом активизируют собственные усилия, которые противоречат интересам безопасности. Замминистра отметил, что Россия долгое время ведет борьбу за сохранение космоса свободным от оружия.

По данным Bloomberg, ранее США предупредили союзников о планах России уже в 2024 году разместить в космосе ядерное оружие или макет боеголовки. По информации источников агентства, Москва может разрабатывать средства для уничтожения спутников, но ее пытаются отговорить от развертывания, в том числе при посредничестве Индии и Китая.

Bloomberg указал, что размещение ядерного оружия на орбите нарушит Договор о космосе, который был подписан Советским Союзом, США и Великобританией и вступил в силу 10 октября 1967 года. По состоянию на январь 2022 года к соглашению присоединились 111 стран, кроме того, еще 23 государства подписали документ, но не завершили ратификацию.

В октябре 2023 года директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что квазигражданские спутники, используемые странами Запада в конфликтах, могут стать законной целью для ответного удара. По его словам, такие спутники создают угрозу для устойчивости мирной деятельности в космосе.