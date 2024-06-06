В МИД ответили на слухи об ухудшении отношений России и Армении МИД: Россия и Армения не понижали уровень отношений

Фото: Александр Гальперин/Росконгресс

Михаил Галузин

Вызов российского посла в Армении Сергея Копыркина является обычной дипломатической практикой и не означает, что отношения между двумя странами ухудшились, заявил на ПМЭФ замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его словам, дипломат после консультаций вернется в Ереван. Замглавы внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что государства продолжают оставаться стратегическими партнерами, передает корреспондент NEWS.ru.

Вызов посла для консультаций из центра — обычная дипломатическая практика. Именно в рамках этой практики Сергей Павлович Копыркин был вызван на консультации. Мы эти консультации провели. <...> Об этом (понижении уровня отношений. — NEWS.ru) речи не идет, — объяснил Галузин.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможность потепления отношений России и Армении в будущем, заметила, что Москва всегда была привержена союзническим отношениям с республикой и исходила из них исторически. На дороге с «двусторонним движением со стороны РФ не было никаких зигзагов», подчеркнула она.

31 мая министр высокотехнологичной промышленности республики Мхитар Айрапетян заявил, что в Армении возобновили вещание российского Первого канала. Он отметил, что трансляцию возобновили после погашения долга.