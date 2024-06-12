В МИД России ответили на слухи о возобновлении дипотношений с Грузией МИД России опроверг информацию о возобновлении дипотношений с Грузией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о возобновлении дипломатических отношений с Грузией представляет собой лишь разного рода «утки», сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве также отметили, что подобные слухи тиражируют различные грузинские оппозиционные ресурсы.

Не видим смысла комментировать разного рода «утки», тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами, — сообщили в министерстве.

Так, ранее грузинский телеканал Mtavari заявил, что правительства России и Грузии начали активную работу по восстановлению дипломатических отношений. Портал также утверждал, что в настоящее время стороны договариваются об открытии посольства в Москве, в которое уже проводится набор сотрудников.

Известно, что Грузия разорвала дипотношения с Москвой в 2008 году. Поводом стало признание Россией суверенитета Абхазии и Южной Осетии.

Политический деятель Игорь Гиоргадзе тем временем в рамках своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме указал, что перед Грузией стоит выбор между НАТО и Россией. Именно решение в пользу РФ даст стране больше возможностей, обратил внимание он.