В МИД ответили на слухи о невыдаче загранпаспортов россиянам за рубежом МИД России: слухи об ужесточении порядка выдачи загранпаспортов безосновательны

Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи загранпаспортов за рубежом являются безосновательными и злонамеренными, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила на соответствующий вопрос журналистов, добавив, что все ограничения содержатся в федеральном законе «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом считаем безосновательными и злонамеренными, — заявила Захарова.

Согласно ФЗ, загранпаспорт не оформляется, если гражданин является подозреваемым или обвиняемым, добавила дипломат. Все действующие нормативно-правовые акты МИД РФ содержат именно эту формулировку.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил, что во фракции предложили унифицировать транскрипцию имени в загранпаспорте. По его словам, все дело в двояких случаях написания фамилии, имени или отчества. Даванков привел в пример случай, как во время прохождения паспортного контроля в аэропорту пограничники отказали в пересечении границы из-за того, что у гражданки в российском паспорте прописано имя Алёна, а в заграничном паспорте — Alena.