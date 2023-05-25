В МИД ответили на призывы представителей ООН к продолжению зерновой сделки В МИД назвали призывы представителей ООН к продолжению зерновой сделки парадоксальными

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Если Россельхозбанк не будет подключен к системе SWIFT и если не будет достигнут прогресс в решении других системных проблем, препятствующих российскому экспорту, зерновой сделке придется искать альтернативные пути, заявили в Министерстве иностранных дел России. В МИД РФ также отметили парадоксальность заявлений представителей ООН, которые продолжают призывать к продолжению и расширению зерновой сделки, несмотря на отсутствие прогресса в вопросах, обозначенных в меморандуме Россия-ООН.

Если Россельхозбанк не будет подключен к SWIFT и не будет достигнут прогресс в решении других ключевых проблем, ограничивающих наш сельскохозяйственный экспорт, то участникам «черноморской инициативы» придется искать альтернативы. Возможно, будет использован подход ЕС к «коридорам солидарности», по которым происходит экспорт украинской продукции, хотя это сопряжено с большими внутренними и внешними издержками, — заявили в ведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что Запад лжет, утверждая, что санкции к российским удобрениям и продовольствию не применяются. Они также выразили удивление по поводу того, насколько пренебрежительно западные страны отнесятся к ООН и лично к Антониу Гутеррешу, который предложил знаменитый Стамбульский «пакет» договоренностей.

Ранее МИД России сообщил, что зерновая сделка продлена до 17 июля 2023 года включительно. В ведомстве назвали пять ключевых задач, которые должны быть решены к этой дате, в противном случае Москва откажется от дальнейшей пролонгации соглашения.

В свою очередь официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил в интервью «Известиям», что Евросоюз не станет переподключать российские банки к системе SWIFT. Это относится в том числе к Россельхозбанку.